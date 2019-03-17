Чекали грошей і пригадували Томос: Про що говорили люди на мітингу Порошенко в Києві

На мітингу Порошенко були присутні люди з регіонів, які не приховували, що на захід їх привезли на автобусах.

Про це повідомляє кореспондент з місця подій.

Люди дуже обережно відповідали на питання журналіста ГолосUA. По більшій частині, масовка на мітингу хвалила Порошенко, але тільки за Томос. Ймовірно, люди не можуть пригадати Президенту ні високих зарплат і пенсій, ні гідного рівня життя.

За даними ЗМІ, масовку на мітинг привозили автобусами з регіонів, здебільшого, з Київщини. Нібито люди в натовпі перешіптувалися і вишукували людей у білих кашкетах – ті повинні були заплатити за участь на мітингу. Кореспондент ГолосUA уточнив у присутніх, звідки вони приїхали: зізнаються, що їх «запросили» з регіонів, але про оплату, природно, говорити не хочуть. Також люди поскаржилися на велику кількість агітаторів Порошенко в натовпі.

Крім того, було помітно, що технологи Порошенко правильно розставили натовп: за огорожею стояли незадоволені, зрідка кричали «Ганьба» і розкривали плакати з протестами. Ближче до сцени стояли «свої», які кричали Президенту «Браво!».