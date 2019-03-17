Кинутий «прямий виклик»: в ЄС підтвердили український статус Криму і пригрозили Росії

Європейський Союз підтвердив прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і в черговий раз засудив незаконну анексію Росією Криму.

Про це йдеться в декларації верховного представника ЄС Федерики Могерини від імені всього блоку, передає «Європейська правда» з посиланням на дані, отримані в прес-центрі Європейської служби зовнішніх дій.

«Анексія залишається прямим викликом міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав», – сказано в заяві.

Уточнюється, що ЄС залишається прихильним повної реалізації політики невизнання анексії, у тому числі за допомогою санкцій. Європа закликала держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи.

Росію засудили за напад на українські судна, назвавши дії необгрунтованим застосуванням сили. Також Євросоюз знову закликав РФ негайно звільнити полонених моряків, які незаконно утримуються в СІЗО.

У декларації засудили будівництво Керченського мосту, назвавши ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Від Кремля чекають забезпечення безперешкодного і вільного проходу всіх судів через Керченську протоку в Азовське море і назад.

Більше того, Європейський союз не визнає проведення російських виборів у Криму і засуджує мілітаризацію півострова. До того ж, там погіршилася ситуація з правами людини.

«ЄС очікує від Росії скасування цих рішень та припинення тиску на кримськотатарську спільноту. Кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові повинна бути забезпечена можливість зберігати та розвивати свою культуру, традиції культурної спадщини, освіта і самобутність», – йдеться в документі.

ЄС повторює свій заклик до негайного звільнення Олега Сенцова, Едему Бекірова, Олександра Кольченко, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра Усейна Куку і всіх незаконно затриманих у Криму та засуджених з порушенням міжнародного права.