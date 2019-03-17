В Україні розгорнута мережа колл-центрів для залякування виборців

З наближенням дня голосування на виборах президента розкриваються все більш небезпечні схеми впливу на думку виборців. Так, у Харкові виявили колл-центр, який залякував жителів міста і натякав на неприємності у разі приходу на виборчу дільницю.

З’ясувалося, що в колл-центрі працювали 85 операторів. Вони дзвонили харків’янам, представляючись спостерігачами «Опори» або співробітниками поліції. Нічого не підозрюють громадянам повідомляли, що їх чекає два роки в’язниці за махінації на виборах: нібито отримана інформація про продаж голосів, а тому громадянина заарештують відразу по приходу на ділянку.

Про скандальний колл-центрі в поліцію заявила керівник організації спостерігачів «Громадянська мережа «Опора». За її інформацією, залякували виборців не тільки в Харкові. Такі ж кол-центри виявлені у 12 областях України.

У Харкові розпочато розслідування про перешкоджання виборів (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу). Винним загрожує від трьох до семи років ув’язнення.