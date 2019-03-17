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Під Харковом по-звірячому вбили солдата-контрактника

17.03.2019

У Харківській області вбили українського військовослужбовця контрактної служби.

Тіло зі слідами насильницької смерті знайшли в місті Чугуїв. Труп солдата, 1992 року народження, знайшли у лісосмузі, неподалік від військової частини, в якій він служив.

У поліції зазначили, що на тілі покійного множинні колото-різані рани. Попередньо встановлено, що смерть настала більше місяця тому.

Розпочато розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство). Встановлюються обставини скоєння злочину і коло причетних.

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