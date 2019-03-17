Командувач ООС звернувся до жителів ОРДЛО: «Обіцяю, ми повернемося»

Командувач ООС Сергій Наївши заявив, що влада України і ВСУ працюють над поверненням під український контроль непідконтрольних територій Донбасу і на сьогодні даний процес уже запущений.







За його словами, інформація про те, що місцеве населення негативно налаштована по відношенню до українським військовим, не відповідає дійсності:



«Що стосується підтримки з боку місцевого населення, скажу так: там проживає величезна кількість справжніх патріотів України, багато допомагають нам. Але, звісно, вистачає і таких, хто відноситься до армії з насторогою. В основному це ті, хто перебуває під психологічним впливом шаленої російської пропаганди. Саме тому одна з наших найважливіших завдань — донесення до людей об’єктивної і правдивої інформації, у тому числі і поширення україномовного контенту в регіоні, і перешкоджання мовлення російських теле – і радіоканалів».



Наївши уточнив, що метою операції Об’єднаних сил є звільнення всіх територій аж до державного кордону. Також, він додав:



«Ми повинні повернути не тільки землі, але і громадян, зробити так, щоб більше ніхто не повірив фейкам російських пропагандистських ЗМІ, популістам і лгунам країни-агресора. Це велика, копітка, тривала і нелегка робота. І цей процес вже запущений».



При цьому командувач ООС зазначив, що багато жителів непідконтрольних територій з нетерпінням чекають повернення української влади:



«Що б не говорили і не писали у ЗМІ про зомбированности живуть по той бік лінії зіткнення, насправді я чітко знаю одне: там наші співгромадяни. Причому дуже багато з них з нетерпінням чекають повернення української влади. Звертаючись до них, хочу сказати: ми не забули про вас, тому робимо все, щоб якомога швидше в кожному місті і селі знову гордо майоріли українські прапори. Обіцяю: ми повернемося!»