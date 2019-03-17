Під Черніговом сталося незвичайне ДТП

Дві машини, “швидка” і лось. У Чернігівській області сталася велика дорожня аварія за участю двох легкових автомобілів, карети “швидкої допомоги” і лося.

Оперативний”, ДТП сталося на трасі М-01 біля с. Топчиивка.

За словами очевидців, увечері 16 березня на дорозі Київ – Чернігів автомобіль KIA збив лося, а які їхали за ним Toyota і “швидка” переїхали тварина, з-за чого воно загинуло на місці. В результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження, але ні водії, ні пасажири не постраждали.

Варто відзначити, що в минулому голу в Україні також відбувалися дорожні пригоди за участю лосів.