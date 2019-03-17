Американця засудили на 12 років за публікацію особистих фото в мережі

В Ірані винесли вирок американцеві

В Ірані суд засудив 46-річного ветерана Військово-морських сил США Майкла Уайта до 12 років позбавлення волі. Про це повідомив адвокат американця Марк Зейд.

За словами адвоката, Уайт отримав два роки тюремного ув’язнення за образу верховного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї і ще десять – за розміщення в інтернеті фотографії особистого характеру, передає Deutsche Welle.

Юрист також додав, що “дуже стурбований здоров’ям” свого підзахисного з-за його медичних показників, при тому, що Уайту заборонено напряму спілкуватися з родичами.

Варто додати, що Майкла Уайт був заарештований в липні 2018 року в місті Мешхед на північному сході Ірану: він прибув в країну, щоб побачити дівчину, з якою познайомився в інтернеті.

Відзначимо, що зараз у в’язницях Ірану перебувають ще троє громадян США, які відбувають терміни за шпигунство і підбурювання до заколоту. Місцезнаходження ще одного американця, зниклого в Ірані в 2007 році, залишається невідомим.