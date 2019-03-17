У Донецькій області поліцейська сім’я погоріла на хабарі

Брати-поліцейські погоріли на хабарі. У Донецькій області двоє співробітник поліції, які є братами, погоріли на хабарі.

Інспектор одного з райуправлінь поліції, старший лейтенант і його брат оперуповноважений того ж райуправління вирішили отримати від власниці одного з кафе за непритягнення до відповідальності.

Оперуповноважений склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 Купап за фактом продажу алкоголю неповнолітньому працівниками кафе.

Про це протокол директора кафе поінформував інший брат і зажадав 27 000 гривень за те, що справа не отримає хід.

Директор кафе погодилася заплатити гроші і передала їх одному з братів, про що відразу ж повідомила в поліцію. До розслідування підключилися співробітники місцевого управління Державного бюро розслідувань, виявили передана директором кафе гроші в автомобілі одного з підозрюваних.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання службовою особою неправомірної вигоди).