ЗМІ: Модель — свідка секс-вечірок у Берлусконі отруїли радіоактивним отрутою

В Італії за загадкових обставин померла 33-річна модель Іман Фаділь, яка виступала свідком у справі проти екс-прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляє агентство Ansa.

Як пише la Stampa, жінка померла в лікарні 1 березня від отруєння «сумішшю радіоактивних речовин». La Repubblica уточнює, що одним з компонентів отрути був радіоактивний ізотоп кобальту. Офіційного підтвердження цьому немає. Прокуратура Мілана вважає, що мова йде про навмисне вбивство.

Модель була госпіталізована 29 січня. Скаржилася на болі в животі, а в останній місяць у неї відмовляли один за іншим внутрішні органи. При цьому своєму адвокату вона говорила, що її могли отруїти. Смерть сталася напередодні судового процесу.

Берлусконі вже висловився з цього приводу, заявивши, що звинувачення на його адресу – вигадка, а з Фаділь був незнайомий.

Відомо, що покійна допомогла стороні обвинувачення, розповівши про розпусних вечірках на віллі політика. Вона стверджувала, зокрема, що помічниця Берлусконі Ніколь Мінетті, вбравшись в одяг черниці, оголювалася в танці. У цьому брали участь за винагороду і інші дівчата.

Нагадаємо, що Берлусконі був засуджений в 2013 році на 7 років позбавлення волі за інтимний зв’язок з неповнолітньою танцівницею Карімою Рашид ель-Мару на прізвисько Рубі, однак згодом цей вирок був скасований.