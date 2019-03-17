Росію очікує Гаазький трибунал, — Єльченко

Росіян чекає Гаазький трибунал за окупацію Криму, агресію на сході України і полон українських моряків.

Про це написав у Twitter представник України при ООН Володимир Єльченко.

«Просто подивіться в ці очі. Мати і дочка полонених українських моряків, яких незаконно утримує Росія», – написав Він і додав фотографію інформаційної листівки з фотографіями Наталії Мокряк і Ольги Опрыско, родичів полонених моряків, які минулого тижня виступали в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

«Росіяни, вас чекає Гаазький трибунал», – підсумував Єльченко.

Наталія Мокряк – мати Романа Мокряка, лейтенанта ВМС ЗС України, командир малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», і Ольга Опрыско – дочка Андрія Опрыско, старшого матроса ВМС ЗС України, виступили в ООН 11 березня в рамках 63-ї Комісії зі статусу жінок. 13 березня вони дали прес-конференцію, а 15 березня Ольга Опрыско взяла участь у засіданні Радбезу ООН по окупації Криму.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських судів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожу, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

У той же час, у ФСБ Росії заявляли, що три українських військових корабля в Азовському морі «незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченській протоці».

У результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний суд РФ окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.