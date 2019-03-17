У Франції відкрита реєстрація на винний марафон

У винному марафоні беруть участь тисячі бігунів. Вони перетинають сільську місцевість Бордо і роблять більш 20 зупинок, щоб випити келих вина. Захід дозволяє спробувати вишукані вина і місцеві делікатеси в оточенні виноградників і замків легендарного виноробного регіону.

Однією з умов участі у масовому забігу є наявність тематичного костюма. У 2019 році головною темою стануть супергерої. Можливо, плащ Супермена або маска Бетмена тільки допоможе благополучно дістатися до фінішу. Додамо, що Marathon du Médoc відомий своїм невимушеним підходом до тривалості забігу, дозволяючи учасникам повною мірою насолоджуватися дистанцією, а не намагатися досягти свого особистого рекорду в часі. Тим не менше на подолання 42 км відводиться не більше 6,5 годин.

Французький винний марафон в 2019 році пройде 7 вересня. Подати заявку на участь можна на офіційно сайті Marathon du Médoc. Вартість реєстрації становить 88 євро. Варто враховувати, що кількість учасників обмежена. До старту допускається не більше 8 500 осіб. Починається гонка в місті Пойяк. Переможець забігу отримує французьке вино в кількості, що дорівнює його вазі. За кращі костюми організатори також обдарують винної продукцією.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Франції стартував ультрамарафон навколо Монблану.

За матеріалами Delfi.ee

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