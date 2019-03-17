Старий і Море брехні…

Навіть барвисті «потьомкінські села» побудувати не виходить.

Занадто жебраками духом виявилися хлопці «президента, який один і який проти всіх агентів». Здавалося б, все вважаємо — максимально ізолюємо кандидата від звичайних людей з їхніми дурними питаннями; всерйоз доводимо, що громадян взагалі не цікавить корупція (читай — мерзенна жратва, що стоїть по всій управлінській вертикалі); продовжуємо рухатися своїм шляхом в легендарне зажо..е… І тут виходить звичайний такий дідок (і який ідіот пропустив його до найвищого тіла) і втомленим, приреченим, глухим голосом щиро говорить сермяжное: «спасибі Вам, шановний, за нашу бідність»…

Блискавично «молочна ботоферма Господаря», жадібно смокче раздолбанное вим’я влади, завела звичну шарманку. «Це все провокації, сплачені… Коломойським». Або Аваковим. Або Тимошенко. Або безликими «кремлівськими агентами», нелякані табуни яких бігають з мітингу на мітинг і стрибають з аккаунта на аккаунт. Заважаючи будувати саму жлобскую Утопію для самих дебелих жлобів. І у фіналі цього традиційного pr-ора звучить приголомшливо свіже — «якщо не будемо красти і якщо дозволимо пенсіонерам теж нормально жерти, то Він, це демонічне російське альтер-Его, обов’язково нападе…». Згоден. Тільки цинічний провокатор може запитати про якість власного життя; про які жеруть в три ковтки чиновників; про пенсії, якої тебе завзято принижують; про власної бідності, коли навколо суцільно молочні ріки, а пенсіонери пухнуть від рябчиків.

Періодично нас нахабно намагаються переконати в тому, що всі подібні «провокації» профінансовані тим же Коломойський. І що подібні питання «Світочу Томосу» ставлять лише «агенти». Все так. Скрізь суцільно агенти і Коломойський. Але чому тоді немає викриття агентської мережі? І чому немає викриття нескінченних платежів Коломойського? А якщо серйозно, то профінансувати таку ненависть, якою живе нині країна неможливо. Окремі елементи, партії, компромати — так. Але точно не те, що сьогодні відбувається. Це, швидше, ціна «п’яти років ПА». Якщо ти п’ять років постійно розповідаєш «мертві казки» і думаєш тільки про себе і смачною пайку для друзів, в результаті отримуєш саме цю розлиту ненависть. Яка поки ще не структурована до кінця. Тому що люди ще трішки сумнівається в правильності того чи іншого персонального вибору.

Коротше. Ні у Коломойського, ні у кого-небудь ще нічого б не вийшло, якби не було настільки явного суспільного роздратування… Ігор Валерійович — навіть якщо сам він вважає себе крутий персоніфікованої помстою для ПА — не грає ніякої ролі. Просто один з розчарованих. Один з тисяч… Але — знову ж таки згоден — адже так приємно вважати, що проти тебе такі важковаговики, як Коломойський/Аваков/Тимошенко, заливають все тут технологіями, провокаціями і брудними грошима. А ти — весь такий в білому і настільки ефективний, що люд просто в мокрих памперсах ходить від усвідомлення, як їм неймовірно пощастило з Царем…

Михайло Подоляк, опубліковано на сторінці автора в мережі Фейсбук