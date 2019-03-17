Напад бойовиків у Малі: загинули більше десяти військових

Жертвами нападу бойовиків стали 16 малійських військових



Як повідомив представник армії полковник Диарран Конэ, терористи здійснили напад і на деякий час захопили військову базу в малійському селі Діура в районі Мопті, що в центрі країни.

У результаті атаки загинули щонайменше 16 малійських військовослужбовців, які намагалися відбити напад.

“Я зараз перебуваю в базі. Тут багато загиблих. Я нарахував 16”, – зазначив Коні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті атаки групи повстанців угруповання “Армія порятунку рогинджа Аракана” на поліцейський пост на заході М’янми загинули 9 правоохоронців.