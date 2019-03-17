Кличко відхрестився від загального з Порошенком походу на вибори

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не буде балотуватися на виборах у Верховну Раду від «Блоку Петра Порошенка». Про це глава КМДА розповів кореспонденту після мітингу президента Петра Порошенка у столиці.

Градоначальник повідомив, що не є членом БПП і не буде брати участь у виборах до парламенту від цієї політичної партії. «Як ви знаєте, я більше двох років (у травні-2016 — прим. ред.) тому написав заяву про зняття з мене повноважень глави партії БПП і на сьогодні я не є членом партії БПП», — зазначив Кличко.

Зазначимо, що ще в 2016 році Кличко написав заяву про вихід з партії, але його досі не розглянули.

На уточнююче запитання, що буде, якщо до виборів його заяву не розглянуть, і очолить він іншу партію на виборах в Раду (наприклад, «Удар»), він відповів «а це вже інше питання».

Зазначимо, що відповідно до джерел «Країни», ще восени 2018 року обговорювався сценарій, щоб партію «Удар» на виборах до ВР очолив нинішній Генеральний прокурор Юрій Луценко, але тоді не було досягнуто консенсусу.

Додамо, що вибори мера Києва пройдуть в 2020 році.