«Шулявський настав Армагеддон»: В районі скандального ремонту шляхопроводу утворилися величезні пробки

17 березня, незважаючи на вихідний день, в районі Шулявського шляхопроводу утворилися величезні пробки.

Про це пишуть у групі «Автомобільний Київ» у Facebook.

«Тільки що проспект Перемоги від Берестейської…», — написав Вадим Шахназаров, і прикріпив фото величезною автомобільної пробки.

«Шулявський настав Армагеддон?», «І це вихідний((((( Все», «Удачі в понеділок», «завтра виїжджайте в 5 ранку», «Можна забути про цьому напрямку», — пишуть в коментарях.

До речі, судячи по картах, від «Берестейської» утворилася величезна пробка, і навряд чи завтра, в годину пік, ситуація покращиться.

Нагадаємо, з 17 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві в роботу наземного громадського транспорту вносяться зміни, рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27 і 42 закривається.