Зламав п’яти: В Одесі під час застілля місцеві викинули з балкона громадянина Фінляндії

В Одесі знайомі викинули іноземця з балкону квартири на другому поверсі з-за того, що між ними відбулася сварка. Чоловік вижив.

Про це розповіли в обласній Нацполиции.

Іноземець був у гостях, сварка сталася з друзями господаря квартири. Після падіння чоловіка госпіталізували, у нього закриті переломи обох п’ят. Його життю нічого не загрожує.

Попередньо подію кваліфіковане за ст. 122 КК України, встановлюються особи винних. Судмедексперти з’ясують ступінь шкоди здоров’ю, після цього буде прийнято остаточне процесуальне рішення.

Як повідомляє місцеве видання «Думська», іноземцем, якого викинули з вікна, є 38-річний громадянин Фінляндії Микола С. Конфлікт з місцевими стався вночі на Єлисаветинської вулиці Одеси.