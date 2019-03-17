На мітингу в підтримку Порошенко в Києві було близько 25 тисяч осіб

У Києві, на Михайлівській площі зібралося близько 25 тисяч осіб 17 березня на акції в підтримку президента України Петра Порошенка.

Попередніми підрахунками поділилася прес-служба Національної поліції, уточнивши, що на заході була присутня тисяча правоохоронців.

«Під час поверхневої перевірки у чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили в управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконенное поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», – сказано в повідомленні.

Також під час словесної перепалки невідомий влаштував бійку і намагався вирвати плакат, з яким інший активіст прийшов на акцію. У результаті чоловіка доставили в управління поліції, де на нього склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

«Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу в центральній частині столиці», – уточнили у відомстві.