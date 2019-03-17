«У нас були помилки»: у Порошенка зробили відверте зізнання про його президентства

Саме Київ у важливі моменти української історії визначав долю країни. Так було в 91-му, так було у 2004-му, коли Київ сказав «ні» фальсифікаціям.

Так було в 13-му, 14-му, коли Київ сказав «Так!» Угоду про асоціацію з ЄС, заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу на Народній зустрічі з Петром Порошенком у центрі столиці, передає сайт Петра Порошенка.

«І я хочу низько вклонитися Києву і кожному киянину, який всі ці роки захищав Україну та наші цінності. І особливо сказати подяку Києву за 17-й рік, коли тут групка шатунів, загорнувшись в українські прапори, тягала труни Києвом і кричала «Київ, вставай!». А Київ показав їм ви знаєте, як цей знак називається українською мовою. Так було в 91-му, так було у 2004-му, коли Київ сказав «ні» фальсифікаціям. Так було в 13-му, 14-му, коли Київ сказав «Так!» Угоду про асоціацію з ЄС, і «Ні!» знущанням над студентами і над демократією», – зазначила політик.

За її словами, «Київ не дасть шансу розхитувати і бити Україну, коли наші військові так важко захищають її на фронті. І тому особлива подяка – мудрості Києва і киян».

«Ми любимо Україну. Справжньому украиноботу точно не потрібен слуга, оформлення, прислуга, тому що ми самі впораємося. Справжні украиноботы скептично ставляться до нью-канцлерів, нью-імператорам, тому що нам потрібен Лідер. Той, який дуже чітко визначить, куди має рухатися Україна. І ми, украиноботы, станемо поруч для того, щоб важко працювати і йти по цьому шляху. 31 березня ми будемо обирати НЕ прислугу і не розрахунок, а Лідера. Верховного головнокомандувача. Головного дипломата, поряд з яким повинні стати для того, щоб відновити Україну і йти по шляху в ЄС і НАТО», – зазначила Геращенко.

Вона сказала, що на Народній зустрічі було багато військових і наші воїни ненавидять ворога, якого повинні перемогти, щоб відновити територіальну цілісність України.

«Але ви знаєте, кого українська армія зневажає? Армія зневажає дезертирів. Тих, хто зрадив країну, зрадив присягу і втік у кущі в самі складні моменти, коли побратими йшли відстоювати Україну. А чим військовий дезертир відрізняється від політичного дезертира?Невже ми дамо хоч один голос політичним дезертирам? Тим, хто 5 років тому в найскладніші моменти втік у політичні кущі, а інші в часи Майдану поїхали відпочивати, у них була депресія. Їм треба було книжку почитати, вони втомилися. Потім, коли вони зайшли в парламент і обіцяли орати на Україну, стояти поруч, вони просто втекли в політичні кущі. Займалися собою – тому вони зараз такі гарні – поки ви всі займалися країною. Поки ми всі разом робили все для того, щоб країна жила і вистояла. Я думаю, що ми зрадимо українську армію, якщо віддамо хоча б один голос за політичних дезертирів, які сьогодні дуже багато говорять, що вони зроблять завтра. Але не можуть сказати ні слова про те, що вони зробили сьогодні або вчора», – сказала Геращенко.

Політик зазначила, що дуже цінує нашу «можливість говорити чесно, очі в очі». Також зізналася, що бувало, «коли команда Президента помилялася за ці 5 років». Але разом з тим вона радіє, що є команда, яка має мужність визнавати помилки і вибачатися, виправляючи ці помилки.

«Скажіть мені, за ці дні, коли весь цей «кандидатник», цих 38 персонажів виходять і з усіх ефірів кажуть: нас не пускають на телебачення! І починають розповідати, який поганий тільки один кандидат: хоч хтось з них за ці дні вибачився перед вами за прогули у парламенті? За розпродану армію? За укладені угоди з Путіним? За те, що з ним сміялися? За те, що сміялися над Україною? Коли наші хлопці стояли на фронті, вони називали Україну дівчиною? Україна – не дівчина! Вибачтеся за кожне слово проти українців і України», – наголосила Геращенко.

Тому дуже важливо, за її словами, щоб ми 31 березня, обираючи президента, розуміли, що повинні голосувати серцем і розумом. Згадати все зроблені справи і включити розум. Якщо були помилки – дати наказ їх виправити, підсилити команду за рахунок тих прекрасних украиноботив в тому числі, які зібралися на цій площі.

«Ми сьогодні повинні усвідомити, що наступні 5 років залежать від нас. Я переконана, що Київ ніколи не проголосує за ковбасу. Київ голосує за свободу, Київ голосує за велику мету – членство в ЄС і НАТО. Тому ми разом і дякуємо вам за те, що ці 5 років ми були разом, незважаючи на «шатунів» і незважаючи на всіх провокаторів, які в ці роки тинялися цими кращими в світі вулицями. Слава кожному з вас! Слава Києву і слава Україні!», – підсумувала політик.