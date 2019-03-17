Путін відвідає Крим і Севастополь у річницю референдуму про анексію

Президент Росії Володимир Путін відвідає аннексированный Крим і Севастополь. Він візьме участь в акціях, присвячених річниці так званого “референдуму про возз’єднання Криму з Росією”.

Про це передає ТАСС з посиланням на прес-службу Кремля. “Глава держави візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС і в режимі відеоконференції – Таврійської ТЕС і підстанції “Порт” в Тамані.

У Севастополі президент огляне меморіальний комплекс пам’яток оборони міста в 1854-1855 роках і 1941-1944 роках “Малахов курган”, – повідомили в Кремлі.

В цей же день Путін проведе в Сімферополі зустріч з представниками громадськості анексованих Криму і Севастополя та візьме участь у культурних заходах. Нагадаємо, ЄС ввів санкції проти