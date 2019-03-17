Порошенко: на Наступну каденцію почну з оновленою військової ракетної програми

Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі своєї перемоги на виборах почне нову каденцію з оновленою військової ракетної програми. Про це Порошенко заявив під час свого виступу на Михайлівській площі в Києві, трансляцію вів телеканал «112 Україна».

«Наша дорога до світу лежить через подальше зміцнення армії. Свою першу президентську каденцію – страшно згадати – починав з того, що шукав для армії не тільки шоломи і бронежилети, а й штани, шкарпетки, білизна. Наступну каденцію почну з оновленою військової ракетної програми», — заявив Порошенко.

Також Порошенко пообіцяв політико-дипломатичним шляхом повертати окуповані території.

«Коли Путін побачить, що українці на виборах проголосували проти капітуляції, він просто змушений буде погодитися і на блакитні каски ООН, і на інші наші пропозиції», — додав Порошенко.