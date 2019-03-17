У Румунії відкрили автомагістраль, шириною в один метр

Тепер у Румунії на один метр автомагістралей більше



Румунський підприємець Стефан Мандачи побудував автомагістраль довжиною 1 метр в знак протесту проти слабкої дорожньої інфраструктури в країні.

Власник мережі ресторанів швидкого харчування побудував однометровый шматок автомагістралі за власні кошти (4400 євро) в місті Сучава, де взагалі немає автомагістралей.

У Румунії одна з найкоротших мереж автомагістралей в Європейському союзі, всього 806 км по всій країні.

На церемонії відкриття була перерізана стрічка, на ній були присутні журналісти і мер Сучави.

Підприємець проводив активну кампанію, щоб привернути увагу до свого проекту та проблеми виділення коштів на автомагістралі в Румунії. Мандачи також закликав приєднатися до акції і інших підприємців.