У Києві під час «Народної зустрічі» Порошенко поліція затримала двох осіб

17 березня в Києві на Михайлівській площі пройшла «Народна зустріч» Петра Порошенка з виборцями. На захід зібралося безліч людей. Також до місця події стягнуті тисячу правоохоронців, співробітників ДСНС і кінологів. Не обійшлося і без конфліктів.

За попередньою інформацією, захід відвідали 25 000 чоловік.

Під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його затримали і доставили в управління поліції. Порушено кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також під час словесного конфлікту на групу мітингувальників напали близько 10 осіб, які хотіли відібрати і порвати плакати. Одного з нападників затримали. Хлопця доставили в управління поліції, де на нього складуть матеріал за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу України.