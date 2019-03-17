Під Києвом відкриють пам’ятник Кузьмі Скрябіну

У Києво-Святошинському районі 17 серпня планують відкрити пам’ятник українському співакові Кузьмі Скрябіну. Про це повідомив екс-голова Києво-Святошинської районної держадміністрації Олександр Тигов на своїй сторінці в Facebook.

«Ось і стартував перший етап підготовки до встановлення пам’ятника Кузьмі. Він дійсно був іншим, несхожим ні на кого, 17 серпня 2018 минуло 50 років відомому музиканту, лідеру групи «Скрябін» Андрія Кузьменка», — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що встановлять пам’ятник в день народження Кузьми на межі сіл Святопетривське і Софіївська Борщагівка. Крім пам’ятника на цьому місці облаштують алею на честь музиканта.