У «ДНР» піднялася паніка через потужних ударів ЗСУ

Терористи «ДНР» підняли паніку через публікації в мережі відео успішних ударів захисників України по їх позиціям.

Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook, посилаючись на доповідну записку «МГБ ДНР» командуванню 1-го АК «ДНР», де вказується, що «розміщуються на YouTube українською стороною відеоматеріали з знищенням позицій/техніки/особового складу окупантів, різко і негативно впливають на бойовий дух військовослужбовців 1-го АК «ДНР».

«Самі по собі втрати окупанта дуже важко впливають на його психіку, а тут ще й відео, яке впливає на мотивацію і приводить до усвідомлення, що краще бути живим вантажником в Ростові, ніж 200 бійцем «ополчення» приблизно за ті ж гроші», — написав він.