З квітня десантники і снайпери в ООС отримуватимуть 24 тис. зарплати

Вже з 1-го квітня десантники і снайпери, що несуть службу в зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил, отримуватимуть зарплату на рівні 24 тисяч гривень. Про це заявив Президент Петро Порошенко від час засідання Ради регіонального розвитку Полтавської області напередодні.

«Ми підвищуємо грошове забезпечення наших солдатів і офіцерів. Це також є нашим пріоритетом. Сьогодні лише доплата на передовій складає 12 тис. грн, а з 1 квітня снайпери, десантники, військові гірсько-штурмових бригад отримають по 24 тис. грн., якщо смороду на передовій», –заявив Головний верховнокомандувач ЗСУ.

За його словами, на сьогодні гроші – це далеко не головний пріоритет, бо сьогодні бути військовим – це знову престижно».

«Як Президент і Верховний Головнокомандувач доповідаю вам – сила нашого війська зростає щодня. Щотижня ми закуповуємо нову зброю. Нам допомагають партнери. На армію запрацювали оборонні підприємства. Я особисто буваю на передачі озброєння і техніки у війська. Це вже не відремонтована, а модернізована техніка, а годиною абсолютно нова і сучасна зброя. Ми підвищуємо грошове забезпечення нашого солдата й офіцера», – резюмував Порошенко.