У центрі Львова карета з кіньми потрапила в п’яне ДТП: опубліковано відео

Увечері в суботу, 16 березня, у Львові карета з кіньми зіткнулася з автомобілем Lanos, влаштувавши видовищне ДТП.

Відео інциденту опублікував у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який став очевидцем того, що відбувається.



«Візник карети навіть не думав гальмувати на пішохідному переході, щоб дати людям пройти. За словами свідків, він, можливо, був п’яний і створив аварійну ситуацію на переході, після чого вчинив ДТП з автомобілем Lanos і зник, створюючи і надалі аварійну ситуацію», – написав депутат.

Як уточнили в прес-службі патрульної поліції Львівської області, незабаром особу порушника було встановлено. Ним виявився 40-річний чоловік, який, як показало медичне обстеження, все ж був у стані алкогольного сп’яніння.

Відзначається, що на візника був складений відповідний протокол, а коней доставили власнику.