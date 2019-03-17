Супрун показала фото, які судоми чекають дітей та дорослих, хворих правцем

Глава Моз Уляна Супрун на прикладі 6-річного американського хлопчика пояснила, чому в наш час абсурдно відмовлятися від вакцинації. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Вакцини працюють. Вони врятували мільйони життів, і це доведено. Незважаючи на наявність цих доказів, люди свідомо відмовляються від щеплень. У деяких випадках недовіру до вакцин досягає абсурдної межі», — пише Супрун.

За її словами, нещодавно Центр з контролю і профілактики захворювань США опублікував інформацію про першому педіатричному разі правця за останні 30 років. Це сталося в штаті Орегон в 2017 році. 6-річний хлопчик, у якого не було жодного щеплення, поранився під час гри на фермі. Батьки не звернулися до лікаря, а самостійно промили і зашили рану. Через 6 днів у малюка стали проявлятись типові симптоми правця: стиснення щелепи і мимовільні спазми м’язів.

«Лише через деякий час, коли у хлопчика почалися проблеми з диханням, батьки звернулися за медичною допомогою. Щоб врятувати дитину потрібно було 57 днів стаціонарної допомоги, включаючи 47 днів у відділенні інтенсивної терапії. Лише на 44 день хлопчик зміг дихати самостійно. Через місяць після стаціонарної реабілітації він повернувся до свого звичайного життя. Витрати на лікування склали понад 811 тисяч доларів — без урахування повітряної перевезення до медичного закладу, реабілітації та амбулаторного супроводу лікування. За підрахунками ця сума була в 72 рази більше, ніж середня сума вартості дитячої госпіталізації. Хоча хвороба можна було запобігти щепленням», — зазначила Уляна Супрун.

В процесі лікування хлопчику вводили протиправцеву сироватку і звичайну вакцину АКДП. Після виписки дитини з лікарні батьки категорично відмовилися від повторної планової вакцинації.

«Незважаючи на те, що довелося пережити їх дитині, вони залишилися противниками вакцин», — резюмує Супрун.

На думку Супрун, батьки, які відмовляються щепити свою дитину, наражають на небезпеку не тільки його життя, але і життя людей поруч.

«Запобігти витрати на лікування хлопчика можна було з допомогою щеплення, яку за календарем всі отримують безкоштовно. В результаті було витрачено сотні тисяч доларів на ліки і медичний супровід. В такому випадку компаніям було б вигідніше лікувати хворобу, ніж її попередити», — зазначила глава Моз.

Уляна Супрун вважає, що такі історії в XXI столітті говорять про велику проблему. «Люди відмовляються мислити критично, звертатися до фактів і не аналізують інформацію. Це перше, що ми повинні робити у всіх питаннях щодо здоров’я. Тому так важливо поширювати достовірну інформацію з перевірених джерел і включати критичне мислення, коли мова йде про вакцинацію», — написала Уляна Супрун.

Вона нагадала, що в Україні достатньо якісних і ефективних вакцин, закуплених за кошти платників податків, щоб вакцинувати всіх безкоштовно. В тому числі і проти правця. За календарем профілактичних щеплень від цієї хвороби діти повинні щепитися в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі дитини потрібно ревакцинировать кожні 10 років.

«Таке щеплення можна отримати у сімейного лікаря. Перевірте календар профілактичних щеплень та плануйте візит до лікаря, якщо потрібно надолужити вакцинацію. Адже це єдиний засіб безпечно і ефективно запобігти хворобі», — радить голова українського Моз.