Вбивство військового під Харковом: стали відомі нові подробиці

У мережі з’явилися перші подробиці щодо вбивства військовослужбовця-контрактника 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яке відбулося в селищі Клугино-Башкирівка Чугуївського району Харківської області.

Тіло загиблого зі слідами насильства було знайдено 16 березня, близько 16:10, в лісопосадці недалеко від місцевого кладовища.

Під час огляду судово-медичним експертом на тілі померлого виявлені колото-різані рани шиї та рук, синці в області грудної клітини.

Поліцейські встановили, що загиблим виявився 37-річний уродженець Луганської області, який служив у Чугуєві не приходив у свою частину з 13 березня. “Солдат був відсутній на службі 14.03.2019-15.03.2019, про що було повідомлено у відповідні установи і були проведені заходи по розшуку. За даним фактом призначено службове розслідування”, – йдеться в повідомленні прес-служби бригади. Було відкрито кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”.

В даний час вживаються заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння цього злочину.