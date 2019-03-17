У Кіберполіції повідомили про активізацію російських хакерів

З наближенням дати виборів президента України у кіберпросторі нашої країни відзначається активізація хакерських угруповань, такі як Fancy Bear, The Shadow Brokers та інших, пов’язаних з Росією.

Про це повідомив в інтерв’ю ZN.UA глава Кіберполіції України Сергій Демедюк. Він зазначив, що підконтрольний йому орган все частіше вказує на активне поширення модифікованого шкідливого програмного забезпечення, яке раніше було використано під час атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також нового, з яким раніше фахівців даного профілю не доводилося стикатися.

Всі ці дії, говорить Демедюк, свідчать про те, що російські хакери будуть намагатися будь-яким способом отримати доступ до мереж державних органів.

«Відзначаються спроби «протестувати» атаками сайт ЦВК і заволодіти інформацією про її внутрішньої мережі. Ми наголошуємо на закритих форумах багато замовлень на отримання актуальних баз даних, включаючи бази даних наших виборців, але поки що не володіємо інформацією про те, що хтось із замовників заволодів бажаним», — підкреслив глава Кіберполіції.