«Будь ласка, не разочаровывай мене, не плати по частинах»: оприлюднені фрагменти листування Манафорта з Льовочкіним

Екс-глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін відповідав за оплату лобістських послуг американського політтехнолога Пола Манафорта, які той робив української влади у 2010-2013 роках. Про це сказано в листах, які стали доказами на процесі, за підсумками якого Манафорт був визнаний винним у фінансових злочинах.

Український політик і бізнесмен Сергій Льовочкін, який в 2010-2014 роках обіймав посаду голови Адміністрації Президента, через офшорну компанію розраховувався за послуги, які надавав київської влади американський політтехнолог Пол Манафорт. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на матеріали, представлені на процесі у справі Манафорта в Олександрії (штат Вірджинія, США).

Серед доказів були два листи, в яких Манафорт вимагав розрахунків по боргах.

11 жовтня 2011 року він звернувся до SL і YN, заявивши, що за умовами контракту між двома кіпрськими фірмами Leviathan Advisors і Telmar Investments перша повинна була сплатити другій €4 171 481, поточний борг становив €700 045.

Свідок по справі, колишній партнер Манафорта Рік Гейтс пояснив, що SL – це Сергій Льовочкін, а YN – його сестра, народний депутат від Партії регіонів Юлія Льовочкіна (Новікова). Гроші повинні були надійти в якості оплати консалтингових послуг.

Адвокати Манафорта розповіли в суді, що використання офшорних кіпрських фірм для розрахунків було вимогою українських партнерів їх підзахисного.

«Громадське» зазначає, що до виборів президента України 2010 року суми контрактів були відносно невеликими, але потім Манафорт оперував мільйонними сумами. Так, в квітні 2013 року він вимагав від Льовочкіна сплати $4 446 125 за один місяць роботи його команди за трьома контрактами, один з яких був пов’язаний зі справою Юлії Тимошенко.

«Будь ласка, не разочаровывай мене, не плати по частинах. Мені потрібно все і зараз. Обіцяю не турбувати тебе деякий час, якщо заплатиш повну суму в травні», – написав Манафорт Льовочкіну.

Згідно з матеріалами звинувачення, послуги Манафорта оплачували різні групи в оточенні президента Віктора Януковича. Так, Сергій Тігіпко платив за лобістські проекти в ЄС і США, Андрій Клюєв через соціологічні опитування, а Борис Колесніков – за роботи з розвитку Партії регіонів.

Окружний суд у Вірджинії 7 березня виніс вирок Манафорту по справі про податковому та банківському шахрайстві – три роки і 11 місяців позбавлення волі. 13 березня він був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі за злочини, розкриті в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера за втручання Росії у вибори в США. У загальній складності політтехнолог, який в 2016 році займав пост глави виборчої кампанії Дональда Трампа, проведе за ґратами сім з половиною років.