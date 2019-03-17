У центрі Києва побили спостерігачку від ОБСЄ

У самому серці Києва на вулиці Дарвіна французька представниця Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ, поверталася після опівночі до себе в готель, повідомили джерела в МВС.

Проходячи по вуличної сходах по вулиці Дарвіна, за нею ув’язався невідомий, схожий на волоцюгу, який почав просити гроші. Коли француженка спробувала звільнитися від нав’язливого супутника, той кілька разів вдарив її, і певно хотів пограбувати.

Потерпіла почала голосно кликати на допомогу і сполошив злочинця, який втік.

Примітно, що це сталося з офіційною особою,що прибув у лютому в Україну в ролі спостерігача при проведенні президентських виборів у центрі Києва, де повно поліції. За даним фактом заподіяння тілесних ушкоджень столична поліція почала розслідування, але зловмисник поки не затриманий.

Потерпілу відправили на обстеження до медиків щоб встановити ступінь тяжкості ушкоджень, але попередньо у нього лише легкі тілесні ушкодження.