У Росії юриста судять за репост допису Аркадія Бабченка

Юриста Дмитра Третьякова звинувачують у закликах до екстремізму в інтернеті. За версією слідства, він репостнул в телеграм-чат прихильників політика Олексія Навального текст з каналу журналіста Аркадія Бабченка. Репост Третьяков супроводжував коментарем «Згоден».

Судові засідання по цій справі проходять у Спаському районному суді Приморського краю, 15 березня у справі закінчилися дебати. Зазначається, що юриста Дмитра Третьякова заарештували 4 квітня 2018 року. Він став першим, кого заарештували за ст. 280 КК РФ за публічні заклики до екстремізму за репост у Telegram – раніше справи стосувалися тільки публікацій у «ВКонтакте». Юриста заарештували 4 квітня 2018 року.

Звинувачення просити для Дмитра Третьякова два роки в колонії-поселенні. Якщо суд погодиться, Дмитра Третьякова автоматично звільнять, тому що відбутий під вартою термін йому зарахується за принципом «день за два». Суд призначив перерву у слуханнях до 27 березня. На думку захисту Третьякова, вироку варто чекати не пізніше 29 березня. Також адвокати считают, що судовий процес йшов з численними порушеннями – зокрема, сторону захисту обмежили в часі підготовки до дебатів. Правозахисники збираються направити справу Дмитра Третьякова до Європейського суду з прав людини.

До журналіста Аркадія Бабченка, чий допис репостнув Третьяков, російські слідчі жодних претензій з приводу посту не висували.