У Києві з будівельної люльки пологового будинку випав чоловік

У неділю, 17 березня, в пологовому будинку №6, що знаходиться за адресою вулиця Петра Запорожця, 26а стався нещасний випадок. Один з робітників, які утеплювали фасад будівлі, випав з будівельної люльки. Чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості.

НП сталася близько 16:00.

Як повідомив охоронець пологового будинку, бригада робітників у складі трьох осіб, перебувала в люльці на рівні другого поверху будівлі. Чоловіки утеплювали фасад. Один з робітників по необережності випав з будівельного ліфта і впав на парапет.

В результаті падіння чоловік отримав травми руки і шиї. Прибулі на місце події медики надали йому першу допомогу і госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги. На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка», і слідчо-оперативна група.