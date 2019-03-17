На передвиборчому мітингу Порошенко в Києві побили захисника Шарія

У Києві під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти України Петра Порошенка стався інцидент з одним з учасників заходу. Відповідне відео було опубліковано на сторінці в Facebook користувача Mila Armandes.

На ролику видно, як під час виходу на сцену глави держави з дружиною чоловік вигукує: «Чому ви переслідуєте Шарія?». У цей момент його починає бити кілька глядачів. Деякі намагаються заспокоїти атакуючих. Президент починає промову.

«Чувак вирішив по легкому зрубати грошенят, але на таку реакцію, мабуть, не розраховував. Ти б ще, дебилушко, запитав за що Путіна ображають», — написала користувач соцмережі.

Зазначимо, що проросійський блогер Анатолій Шарій, маючи українське громадянство, багато років не живе в Україні. В одному зі своїх недавніх роликів він запропонував усім охочим заробити грошей задавши вищенаведений питання Порошенко. Ціна питання — 15 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в центрі Києва, на Михайлівській площі кандидат та діючий президент Петро Порошенко провів зустріч з виборцями. На площу прийшло кілька тисяч людей.