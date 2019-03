Названі найбезпечніші авіаперевізники в світі

Лідером рейтингу стала найстарша у світі австралійська Qantas.

Портал Airlineratings.com, що спеціалізується на оцінці авіакомпаній, склав рейтинг найбільш безпечних авіаперевізників за 2019 рік. У ТОП-20 найбезпечніших авіакомпаній світу увійшли British Airways, Emirates, Qatar і Wizz Air.

При складанні рейтингу враховувалися як характеристики галузевих органів авіації і статистика щодо подій, так і вік авіапарку.

Лідером рейтингу стала найстарша у світі австралійська Qantas. Перевізник, якому виповнилося 98 років, використовує аэронавигационную систему Future, систему автоматичного заходу на посадку і супутникові дані для польоту над горами. Все це дозволило Qantas зайняти перше місце топа.

Другу позицію в рейтингу зайняла Air New Zealand, а третю – Alaska Airlines.

ТОП-20 найбезпечніших авіакомпаній 2019 року виглядає так:

Qantas

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

American Airlines

Austrian Airlines

British Airways

Cathay Pacific Airways

Emirates

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

KLM

Lufthansa

Qatar

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin Atlantic and Australia

Airlineratings також склав рейтинг найбільш безпечних лоукостерів на основі суворого аудиту експлуатаційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

ТОП-10 найбільш безпечних бюджетних авіаліній:

Flybe

Frontier

HK Express

Jetblue

Jetstar Australia/Asia

Thomas Cook

Volaris

Vueling

Westjet

Wizz Air.

Крім того, Airlineratings назвав найбільш небезпечні авіакомпанії Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Сурінам) і Trigana Air Service (Індонезія).