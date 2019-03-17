Названі найбезпечніші авіаперевізники в світі

Лідером рейтингу стала найстарша у світі австралійська Qantas.
Портал Airlineratings.com, що спеціалізується на оцінці авіакомпаній, склав рейтинг найбільш безпечних авіаперевізників за 2019 рік. У ТОП-20 найбезпечніших авіакомпаній світу увійшли British Airways, Emirates, Qatar і Wizz Air.
При складанні рейтингу враховувалися як характеристики галузевих органів авіації і статистика щодо подій, так і вік авіапарку.
Лідером рейтингу стала найстарша у світі австралійська Qantas. Перевізник, якому виповнилося 98 років, використовує аэронавигационную систему Future, систему автоматичного заходу на посадку і супутникові дані для польоту над горами. Все це дозволило Qantas зайняти перше місце топа.
Другу позицію в рейтингу зайняла Air New Zealand, а третю – Alaska Airlines.
ТОП-20 найбезпечніших авіакомпаній 2019 року виглядає так:
Qantas
Air New Zealand
Alaska Airlines
All Nippon Airways
American Airlines
Austrian Airlines
British Airways
Cathay Pacific Airways
Emirates
EVA Air
Finnair
Hawaiian Airlines
KLM
Lufthansa
Qatar
Scandinavian Airline System
Singapore Airlines
Swiss
United Airlines
Virgin Atlantic and Australia
Airlineratings також склав рейтинг найбільш безпечних лоукостерів на основі суворого аудиту експлуатаційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту.
ТОП-10 найбільш безпечних бюджетних авіаліній:
Flybe
Frontier
HK Express
Jetblue
Jetstar Australia/Asia
Thomas Cook
Volaris
Vueling
Westjet
Wizz Air.
Крім того, Airlineratings назвав найбільш небезпечні авіакомпанії Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Сурінам) і Trigana Air Service (Індонезія).