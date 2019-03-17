Як залучити багатство: експерт дав точну інструкцію

Психолог Діана Щербанська розповіла, як поліпшити своє матеріальне становище.

Про поліпшення матеріального становища мріє практично кожен українець. Про це пише «znaj».

Кажуть, що щастя не в грошах, але ніхто не віддає своїх грошей сусідам. Як зазначає психолог, думки які формуються в нас у голові можуть перетвориться в реальність, природно, якщо правильно їх сформувати.

Так існують певні ритуали, наповнені вашою енергією, здатні залучити грошові кошти. Їх Щербанська перевірила на собі. Більш того, чим смішніше ритуал, тим він дієвіше.

Наприклад, з дрібниці, від якої ми намагаємося позбуватися, можна зробити грошовий вівтар. Для цього найкраще підійде якась ємність, наприклад ваза чи шкатулка. У неї можна складати монетки і просто зберігати гроші.

«Тим, хто часто подорожує, раджу завести спеціальні кейси і там зберігати привезену дрібниця, яку не приймають наші банки. Коли ви знову підете в поїздку, вони вам знадобляться», — заявила психолог.

Психолог радить також ще один старовинний ритуал.

«При будівництві нового будинку або під час ремонту старого під плінтуси, знаходяться один навпроти одного, складали парну суму грошей, а під плінтуси двох інших стін — непарний».

Також експерт радить, ніколи не відмовлятися і не викидати дрібниця. Оскільки таким чином ви показуєте свою неповагу до грошей.

До речі, гроші, які вийшли з ужитку, також вимагають до себе поваги. До них треба ставитися як до музейних експонатів і зберігати відповідно — наприклад, в спеціальному альбомі.

Також Діана Щербанська пропонує такі ритуали:

«Можна посіяти в горщику будь-яку траву — краще всього, звичайно, пшеницю — покласти на землю кілька монеток і спостерігати, як разом зі сходами, будуть «рости» ваші гроші — підсвідомо процес буде сприйматися саме так. Головне, не забувати поливати посаджене, інакше ефект може бути зворотним».

Ну або ще один варіант: можна завести собі двох хом’ячків, назвати їх Баксиком і Грошима, і спостерігати, як ваші гроші розмножуються — в буквальному сенсі цього слова.

Для тих, хто вважає себе занадто серйозним, спробуйте прорахувати поліпшення свого матеріального становища. Візьміть аркуш паперу, напишіть, скільки заробляєте, подумайте, скільки хочете отримувати, і вирішіть, яким чином можна це зробити.

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Бізнес і фінанси

Мати багато грошей хочуть всі, а от накопичити певну суму вміють не багато. І справа тут не завжди у відсутності високих заробітків. Правда, у Державній службі статистики повідомляли, що в Україні підвищилися середні зарплати.

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Нагадаємо, що чиновники витрачають гроші для реформ.

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