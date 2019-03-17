В аеропорту запустили унікальних роботів-паркувальників: вражаюче відео

В аеропорту Ліона запускають роботів для паркування автомобілів.

Відео з описом системи опубліковано на YouTube-каналі Stanley Robotics, розробника апарату. Про це пише «gordonua».

В аеропорту французького міста Ліон 14 березня з’явився робот-паркувальник Stan. VINCI Airports повідомляє, що в найближчі тижні в аеропорту буде доступно 500 місць, які буде обслуговувати дивовижний робот.

Всього роботів буде чотири, вони електричні та автономні. Судячи по ролику, власник залишить машину і піде, а робот сам забирає автомобіль і везе на певне місце на парковці. Перед поверненням автомобіліста техніку повертають на місце.

У свою чергу розробники чотирилапих роботів серйозно просунулися в області алгоритмів управління кінцівками, завдяки чому такі роботи стали більш спритними.

Наприклад, роботи Boston Dynamics пройшли шлях від квадратних неповоротких коробок до компактного і спритного SpotMini. Він здатний імітувати танцювальні рухи, а робот Minitaur, розроблений Ghost Robotics, вміє повзати по сітці і відкривати двері.

Інженери з Массачусетського технологічного інституту створили своє сімейство чотирилапих роботів. Роботи Cheetah, за останні п’ять років різні версії показали, що можуть бігати без повідка, з розгону стрибати через бар’єр і долати перешкоди наосліп.

В опублікованому відео Mini Cheetah демонструє різні ходи, а також показує, як він вміє пересуватися стрибками, бігає боком, паморочиться при русі вперед, приземляється на ноги після падіння з невеликої висоти і навіть робить сальто назад.

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Технології

Американські вчені представили нового робота-амфібію, якого назвали Валекс. Робот Валекс може миттєво адаптувався до будь-яких умов і утримуватися на будь-якій поверхні. Він може не тільки плавати або повзати по землі, але і ковзати по льоду.

Також інженери навчили робота підніматися після падінь. Особливість роботи також полягає в тому, що спочатку алгоритм навчався під час симуляції, а потім вивчений навик вдалося перенести на реального робота.

Нагадаємо, що американці придумали, як перетворити роботів-собак у кур’єрів (фото).



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