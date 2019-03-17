Археологи знайшли мумію неземного походження: що відомо

Під час розкопок у Єгипті археологи знайшли гробницю з численними муміями, одна з яких сильно відрізнялася від інших.

Малюнок її обличчя був схожий на гуманоїда. Відомо, що єгиптяни намагалися максимально точно зобразити померлих, повідомляє портал dialogs.org.ua.

Як встановили експерти, всі мумії в гробниці поховано приблизно в 323 році до нашої ери. Вчені проведуть детальне дослідження, зробивши аналіз ДНК. Саме воно дозволить точно встановити, кому належить мумія: людині або інопланетне створення.

Всі мумії в гробниці поховано приблизно в 323 році до нашої ери

Багато уфологи вже використовують цей факт як доказ своєї версії. Існує гіпотеза, що стародавні єгиптяни отримували інформацію і технології від позаземних цивілізацій. Так, на стінах гробниць часто зображували незвичайні літальні апарати та інші конструкції. Проте мумія «інопланетянина» може виявитися справою рук жартівників. Є ймовірність, що гробницю раніше розкривали в пошуках стародавніх скарбів. Бажаючі поживитися могли змінити образ мумії.

Раніше повідомлялося, що таємну гробницю фараонів відкрили світу. Більше 100 років гробниця з десятками мумій була залита водою. Сучасні технології дозволили знизити рівень води в стародавній усипальниці і влада Єгипту дозволили пускати всередину туристів.

Таємна гробниця, датована 2 століттям до н. е.., була виявлена в кінці XIX століття завдяки випадковості — в неї провалився осел. Виявилося, що в ній зберігаються десятки мумій єгипетських фараонів і членів їх родин, а також тисячі предметів матеріальної культури стародавнього Єгипту.

Раніше таємну гробницю фараонів відкрили світу

На жаль, через відсутність належного обладнання в той час, роботи призвели до знищення низки важливих археологічних знахідок. З-за розкопок підземелля затопило, і тільки зараз влада знайшла спосіб осушити усипальницю.

На початку цього року в Єгипті також завершилася 9-річна реставрація легендарної гробниці фараона Тутанхамона.

З-за великого напливу туристів усередині відбувалися різкі скачки вологості, що призвело до руйнування частини старовинних малюнків. Експерти відтворили їх первинний вигляд, встановили нову систему вентиляції та спеціальні бар’єри для туристів.

ПриватБанк розповів про зміни в роботі популярної послуги: що відомо

Бізнес і фінанси

Зазначимо, що це єдине поховання, що відноситься до епохи Нового царства (1550 — 1069 до н. е..), знайдене практично в повній цілості.

Багато предмети були переміщені в музей, відвідувачі гробниці і зараз можуть побачити власне мумію Тутанхамона, зовнішній дерев’яний труну і кварцитовий саркофаг, а також малюнки, що зображують його життя і смерть.

Нагадаємо, що археологи розкопали дивовижну гробницю в Єгипті.

Раніше Hyser повідомляв, що археологи показали фото 40 стародавніх мумій.

Також Hyser писав, що єгипетські археологи знайшли унікальну мумію в татуюваннях.