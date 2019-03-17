Ілон Маск представив новинку від Tesla: у це неможливо повірити

Команда компанії Tesla заінтригували публіку зашифрованим посланням.

Його фото показали на презентації кросовера Tesla Model Y. Про це пише «znaj».

Американська компанія Tesla представить в цьому році ще один новий автомобіль — мова йде про повністю електричному пікапі.

Цікаво те, що фото електричний пікап мало хто помітив, тому що його показали лише на кілька секунд. Тому глава компанії Ілон Маск опублікував фото автомобіля у себе в Twitter.

Після виступу Ілона Маска на презентації кросовера Tesla Model Y для аудиторії включили саундтрек з фільму «той, що біжить по лезу». Приблизно через хвилину від початку пісні, постер фантастичної кінострічки перервало зображення майбутнього електричного пікапа Tesla.

Фанати Tesla і Ілона Маска повинні були здогадатися, що саундтрек «біжить по лезу» включили не просто так. Розробляючи дизайн для майбутнього пікапа, він надихався саме цим фільмом.

End Titles from Blade Runner played after Model Y webcast cut https://t.co/WjR1MidZpH

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019

«Особисто я в захваті від цього пікапа-вантажівки. Це те, чого я чекаю вже дуже довго і схоже на супер-футуристичний кіберпанк, якого я дійсно хотів. Якщо машина не сподобається аудиторії, я думаю ми зробимо більш традиційну вантажівка в майбутньому, але я реально цим загорівся «, — розповідав Маск в інтерв’ю виданню Recode.

Завдяки співпраці Tesla і SolarCity з’явилася нова дах для електромобілів компанії, яка дозволяє менше думати про підзарядку авто, а другим, більш гучним і ефектним продуктом став інноваційний матеріал для даху, що отримав назву Solar Roof.

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Технології

За словами Елона Маска, компанія робить все, щоб покупці вибирали Solar Roof, а не інше покриття. Як повідомляє компанія Tesla, середня вартість квадратного метра сонячної даху становить $235 ($21,8 за фут2), але це для тих випадків, коли не всі плитки покрівлі будуть оснащені сонячними панелями

Зокрема, на початку лютого Bloomberg повідомляло про ймовірне банкрутство Tesla — якщо тільки до 1 березня Маск не виплатить 920 мільйонів доларів за облігаціями, випущеними у 2014 році.

Нагадаємо, що Ілона Маск скуповує виробників.

Раніше Hyser повідомив, що Tesla знову знизить ціни на свої автомобілі.

Також Hyser писав, що Ілон Маск показав, як працює двигун ракети, яка повезе людей на Марс.