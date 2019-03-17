Дорогі кримчани! Це був останній референдум у вашому житті. Ніяких більше «волевиявлення» у вас не буде, – Бабченко

Ну що, привіт, дорогі кримчани! Раді вас бачити. І в перших рядках свово листи дозвольте привітати вас з тим, що це був останній референдум у вашому житті. Ніяких більше «волевиявлення» у вас не буде. Вибирати ви більше не будете нічого і ніколи. Нічого і ніколи. Навіть колір бордюрів у своєму рідному дворі. Запам’ятайте це відразу.

По-друге, можете попрощатися зі своїм телебаченням. До побачення, прямі ефіри, ток-шоу та обговорення. Здрастуй чернуха, трупакі, дебіли і сечі-статеві жарти. Тільки Кисельов, тільки хардкор! Даєш прямі лінії з Путіним.

По-третє, призовна армія. Це взагалі окрема тема. За двадцять три роки окупації ви, звичайно, вже забули, що це таке, коли ваших дітей забривают в солдати. Ну, нічого. Згадайте. А особливо згадайте, коли ваші діти в нашій – соррі, тепер уже вашої – армії почнуть помирати від хвороб, від яких у світі сто років вже ніхто не вмирає. Від пневмонії, наприклад. Після кримського клімату служити де-небудь на Кунаширі саме те.

Ну і напис «Кавказ-сила» на поголених головах теж добре виглядає.

Так, до речі, відразу запишіть адресу: http://mright.hro.org

Це Фонд «Право Матері». Який вже двадцять років займається допомогою сім’ям загиблих військовослужбовців. За минулий рік Фонд допоміг сім’ям 2465 загиблих військовослужбовців. З них, до речі, двадцять відсотків – самоубийтсва, двадцять відсотків – доведення до самогубства, п’ятнадцять відсотків – захворювання та п’ять відсотків – побиття.

Загалом – «не плач, девчо-про-онка!»І, так, пенсії солдатським матерям-інвалідам по втраті годувальника становлять у Росії сорок доларів. Ви не помилилися. І домагатися її ви будете роками. Ласкаво просимо в нашу судову систему.

Про судову систему розмова, взагалі-то, довгий, тому просто нагадаю: розпалювання ненависті, образу почуттів віруючих, виправдання тероризму, эсктремистские висловлювання, наклепи – все це кримінальні злочини.

Заперечення історії, мешание проходу громадян, несанкціонований збір в кількості п’яти осіб, аморальна поведінка: все це – і ще дуже-дуже багато! – злочини адміністративні.

Ну, з нашими козаками ви вже, кажуть, познайомилися. Красені, правда? Ну, нічого, нічого. Це ви ще наших попов не бачили.

У нас тут, до речі, як раз федеральна програма по підвищенню духовності і куванні духовних сил йде. Під гаслом «Увіткнемо церква на кожну проплешину». Так що, там, де ви думали, у вас буде дитячого сад або транспортна розв’язка – у вас буде церква. Ну ось прям як у мене зараз – під вікном на пустирі біля МКАДА якраз одну закладають замість розв’язки. Тут як раз пробки щоранку і розв’язка тут на фіг не потрібна, а потрібна саме церква. Ну, нічого, зрозумієте і це з часом.

І, так — окрема строчка в квитанції по оплаті на храм – це вже як пити дати. Мерія Електросталі, придумала цю духовну інновацію, вас навчить.

Так, до речі, раз вже про квитанції заговорили. У нас тут ще і реформа ЖКГ триває. Вже років десять. і тільки-тільки вийшла на нове коло. Так от, квитанція за квартиру у вас скоро буде приблизно тисяч п’ять.

Так, а пільги-то! Пільги вам вже монетезировали? Ні? Ну… Прям навіть заздрю. Скільки вас відкриттів дивних ще чекає. До речі, навчання по темі «розгін натовпу незадоволених пенсіонерів» наша дивізія Дзержинського проводила вже років п’ять тому. Думаю, вони вашій «Беркуту» досвід передадуть з радістю.

Ну, про такі дрібниці, як відтяпування найбільш ласих шматків землі під палаци й котеджі, переділ бізнесу — все! — зноси і підпали житлових будинків під будівництво торгових центрів і прочая, і прочая, і прочая, я говорити не буду. Про податкові, санепідемстанції, пожежників, прокуратуру, слідчий комітет, фсбшників, адміністрацію і пр. і пр. і пр. теж. Ви ж там, кажуть, в основному за рахунок туризму живете, так? Ну, нічого, нічого. У нас це називається «кошмарити бізнес». Нічо. Пристосуватися.

Так, з приводу туризму. Приватні готелі ж там у вас, так? На першій лінії моря, так? У Криму? Ну, не біда, не біда. Подумаєш, не буде у вас більше приватних гостиничек на першій лінії. Зате яка буде дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачі всіх сенаторів! Дачі всіх депутатів! Дачі всіх фсбшників! За ними СК і всієї прокуратури! Які яхти у вас будуть там паркуватися на приватних пірсах! Якими парканами вони обнесуть тепер ваше море! Всі прокляті бандерівці обзавідуются.

А вам і міського пляжу в Севастополі вистачить.До речі, рекомендуюю також вивчити фразу «Вас багато, а я одна!» «Пошта Росії», служба єдиного вікна, Ощадбанк, Пенсійний фонд, соцзабез – все це тепер ваше. Вітаю.

А, так. Про Ощадбанк. Вам знову ж крупно пощастило, у нас тут черговий виток пенсійної реформи. Як ці пенсії нараховувалися раніше і так ніхто не розумів, а тепер взагалі вже ніхто не розуміє — вони хоча б, чи ні.Вивчіть, до речі, ще два терміни. «ХТО» – це контр-террорестическая операція, і «гексоген». Це важливо. Ось це дійсно по-справжньому важливо. І постарайтеся надалі уникати місць скупчення людей, воказлов, аеропортів — вокзалів і аеропортів особливо — автобусних станцій, ринків, концертів і взагалі.

В аеропорт приїжджайте тепер години за три. Рамки будуть на кожному вході. З міліцією краще не жартуйте. Бороду постарайтеся не носити. Освітлити волосся. Вивертайте кишені і давайте себе шмонати на першу вимогу. З дому ніколи – ніколи! – без документів не виходьте.

Ну і про санкції від наших міжнародних друзів, тобто тепер ворогів, не забувайте. Ви ж тепер – Росія.

Ну і так, по дрібниці. До купи:

Мітинги в Росії заборонені.

Опір незаконного арешту і незаконного затримання заборонено.

Самовизначення націй заборонено. Вихід зі складу Росії заборонений. Сепаратизм заборонений.

Усиновлення дітей іноземцями заборонено.

Заборонена Пропаганда гомосексуалізму.

Концерти Мадонни і «Океану Ельзи» заборонені. Несанкціоновані плакати заборонені.Телеканал «Дощ» заборонений.

Онлайн гроші будуть заборонені днями.Ціни в Москві вдвічі вище, ніж у Києві. На все.

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І, так. Наостанок. Алкоголь у нас (а тепер і у вас) – з одинадцятої вечора до восьмої ранку теж тепер заборонений. Сухий закон, чи знаєте. Велкам хом, в загальному. Ласкаво просимо.

П’ять років тому написано. Назвіть хоч один пункт, в якому я помилився. Ну, хіба що про Ощадбанк – його тепер взагалі немає.

Ось недописал ще багато чого – це так. Про ХТО і гексоген попереджав окремо.Ваш дід Ванга