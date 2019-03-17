Трамваї, зарплата водіїв «Роттердам+».

Коли я в Четвер вранці приїхав до Львова, став свідком цікавої акції львівських водіїв трамваїв.

Вони всі з’їхалися в район вокзалу і повільно кружляли по кільцю без пасажирів.

Я зупинився і розпитав одного з водіїв – вони вимагають підвищення зарплати. Вона у них реально дуже низька — 6 тис грн.

Цікаво – вони розуміють, що їхню зарплату «з’їдає» штучно завищена ціна на електроенергію завдяки «Роттердамської» схемою, ДТЕК, НКРКП, Кривенко та її шефу – Порошенко?!

Ціну на проїзд мерія чіпати боїться – побачили як загострилася ситуація в Харкові.

Електроенергія в собівартості зросла і витіснила підвищення зарплати.

Так що, хлопці, вникайте – Порошенко з допомогою своєї НКРКП залізе в кишеню до всіх.

Дуже любить гроші тому що.)

Олексій КУЧЕРЕНКО