Бабченко: Побачив фото – Юлія Началова на концерті в «ДНР» в минулому році, і горе як рукою зняло

Ви, напевно, думаєте, що я – цинічна бездушна скотина. Немає. Це не так. Я і сам хочу поскорбеть. Ну як же. Ця посмішка. Ранкова пошта. Ранкова зірка. Пісня-74 (чи яка там).

Одного року народження. Дитинство. Мама. Теплий ламповий телевізор. Кольоровий. «Темп» За сімсот рублів. Батько з дядьком купили і притягли. Канали перемикаються пассатижами.

Не одою ж русофобією жити. Ні, русофобія це, звичайно, добре – це взагалі класно! – але іноді і людини в людині побачити все ж хочеться.

Ну були ж дерева великими, ну я ж пам’ятаю. І орків тоді не було. А були – люди.

Дізнався вчора з повідомлення дружини. І ось прям навіть шкода стало. Прям ось дійсно – от чорт, шкода.

Ні, я пам’ятаю, звичайно, цей закоханий погляд на Путіна, але, може, там заганяли голки під цю посмішку… Ну, а раптом… Ну, а все ж…

А потім злі, безсердечні люди зі словами «Аркан, ти таке любиш» надіслали цю фотографію.

Юлія Началова. На концерті в «ДНР». В минулому році. На запрошення керівництва республіки.

В підтримку сил, величі і окупації. І горе як рукою зняло чоти.