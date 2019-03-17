Савченко: Тільки Тимошенко спокійна, як смерть, мабуть, знаючи те, чого не знаємо ми

Що міститься під вартою позафракційний нардеп Надія Савченко не виключає, що в ході президентських виборів шоумен Володимир Зеленський «здасть інтереси» на користь лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка, в свою чергу, може стати причетною до «холодної і цинічною смерті» української нації.

Кандидат у президенти України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поводиться незвично спокійно напередодні голосування. Таку думку висловила міститься під вартою позафракційний нардеп Надія Савченко, лист якої опубліковано на її сторінці в Facebook 17 березня.

«Традиційно, на кожних виборах саме Тимошенко лізе зі шкіри, щоб стати президентом України. На цей раз нервозність б’є [балотується на другий президентський термін Петра] Порошенко. …І тільки Тимошенко в цей раз спокійна, як сама смерть. Тримає образ благочестивої бабусі нації, бо, видно, знає те, чого не знаємо ми з вами, українці», – написала нардеп.

За її словами, спостерігаючи за поведінкою Порошенко, Тимошенко і шоумена Володимира Зеленського, «закрадається думка, а чи не підсунуть нам свиню».

«Порошенко – війну і чергове військове положення. Зеленський – зрада і здачу інтересів на користь Тимошенко. Тимошенко – холодну і цинічну смерть нашої української нації. Коли ми, українці, не навчимося вестися на підміну понять?! Відрізняти справжнє від фальшивого?! Щирість від лицемірства?! Істину від брехні?» – задалася питанням Савченко.

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. 8 березня Центрвиборчком затвердив остаточний список з 39 кандидатів у президенти.

Згідно з даними проведеного в березні опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, за Зеленського готові віддати голоси 27,7% респондентів з тих, хто прийде на виборчі дільниці і визначився з вибором, за Порошенка – 19,6%, за Тимошенко – 14,8%.