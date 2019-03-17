Тимошенко заявила, що після виборів Порошенко відповість за всі злочини

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що після виборів Петро Порошенко та «корупційне оточення» відповість за законом за «заробляння мільйонних статків на армії і тарифну вакханалію».

Про це Тимошенко заявила 17 березня в ході мітингу у Чугуєві на Харківщині, анонсуючи свої першочергові кроки після перемоги на президентських виборах, передає СВІТ з посиланням на Українську правду.

За словами політика, перше, що вона зробить новий президент — «виконаю зобов’язання, які брав на себе президент Порошенко під час інавгурації: посаджу за корупцію трьох його друзів», але «трьома друзями не обійдеться».

«Всіх, хто хоч копійку з армії взяв, нам треба буде притягнути до відповідальності… Незаконне підвищення цін на газ для населення стало ще одним джерелом збагачення за рахунок людей. Влада понесе відповідальність і за тарифну вакханалію, влаштовану за час свого правління», — заявила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» додала, що нова влада «виведе контрольні органи з-під впливу президента», а зробити це дозволить нова Конституція, яка буде прийнята на всеукраїнському референдумі.