Журналіст Роман Скрипін підтримав закон про мову

Журналіст Роман Скрипін закликав підтримати закон про державну мову.

Він розповів про своє бачення необхідності підтримки владою української.

“В Україні мають бути стимули.

Навчання українською. Щоб потім здобути вищу освіту, тобі обов’язково потрібно знати українську. Ніякої вищої освіти іншою мовою бути не може. Для того щоб отримати посади – потрібно знаті державну. Далі все буде зв’язку язано. Для того щоб спілкуватися з людьми, потрібно буде знати українську. Для отримання громадянства теж потрібен іспит з мови. Нам не потрібен громадянин, який не знає української. Це є по всій Європі”, – пояснює він.

Додає, що всі національні канали повинні працювати лише українською. Мовами національних меншин – лише якісь локальні.

“Мова це зброя. Якщо у нас війна, то це серйозна зброя. Від цього палатиме у Москві так, що ви собі не уявляєте”, – каже журналіст.