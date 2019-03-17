Порошенко розкрив «таємний план» по поверненню Криму і Донбас

Президент Петро Порошенко знову заявив, що Крим і непідконтрольні райони Донбасу повернуться під суверенітет України політико-дипломатичним шляхом.

«Донбас і, чуєте, Крим повернуться в Україну!… Після виборів ми зробимо рішучі кроки для повернення Донбасу і Криму політико-дипломатичним шляхом», — сказав Порошенко на зустрічі з виборцями в неділю у Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, під час виступу президента України Петра Порошенко на зустрічі з виборцями біля Михайлівського собору в Києві сталося зіткнення між його прихильниками та опонентами.

На зустріч прийшли молоді люди з саморобним плакатом «Де відрубані руки?» натякаючи на раніше зроблені заяви Порошенка, що корупціонерам треба відрубувати руки, якими вони крадуть.

До людей з плакатом підійшли прихильники Порошенко і почали виривати плакат, сталося зіткнення, порвали плакат. Опоненти кричали: «Ганьба!».

Поліцейські стали між прихильниками президента і його опонентами, щоб зупинити конфлікт. В цей час Порошенко продовжував виступати.