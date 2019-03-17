Екс-головний «вертухай» України вважає, що кампанію про знущання в бердянській колонії проплатив злодій Льора Сумський

Екс-глава Державної пенітенціарної служби України вважає, що скандал про тортури в БИК-77 спровокував «злодій в законі», яка сидить на цій же зоні.

За новинами про можливі звірства в українській виправної колонії Бердянська може ховатися боротьба злодіїв в законі за зону впливу. Про це повідомляє видання «ПроБердянск».

Раніше активісти опублікували матеріали про тортури, вимаганнях і навіть сексуальне насильство в колонії №77.

Так активісти зняли на відео одного з ув’язнених, який розповів про роздавлених щипцями пальцях, введенні голок під нігті, нанесення опіків бичками, зґвалтуваннях, забиванні цвяхів в ноги і т. д.

Активісти вимагали від влади перевірки пенітенціарної установи. Бердянська прокуратура почала розслідування. Експертна група, яка прибула в колонію в присутності журналістів не знайшла засуджених, які б підтвердили звинувачення.

Екс-глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький поділився своєю версією подій. Він вважає, що адміністрацію колонії хочуть «підсидіти» за коштами інформаційної війни. На думку Старенького, кримінальний авторитет Льора Сумський, який сидить в бердянській в’язниці, планує змінити керівництво на інше, лояльне до криміналу.

«Ініціатором «перефарбування» колонії в чорний колір є ніхто інший, як старий «добрий» «злодій в законі» Лера-Сумської. Зараз їм виділені з общака близько 20000 гривень не на те, щоб розхитати колонію, на підкуп журналістів, на створення інформаційного фонду в інтернет-мережі», – роз’яснив ситуацію колишній глава українських колоній.

Правозахисники дотримуються версії, що такими версіями, БИК-77 намагаються приховати звірства.