Путін кидається, як кат, усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини, — Чубаров

«Злодія і бандита» Володимира Путіна «тягне на місце скоєння ним злочину» в окупований Крим.

Так глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував у Facebook намір російського президента приїхати на півострів 18 березня.

«Міжнародний злочинець, злодій і бандит Путін завтра буде ходити по моїй рідній землі, на яку я не можу вже ступити ось вже 1716-й день. Путін кидається, як кат, усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини. Завтра, коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх спільників по злочину і зображати «торжество з нагоди возз’єднання», у сотнях тисяч кримських сім’ях його ім’я буде прокляте», — написав Чубаров.

Він нагадав про п’яти роках «нестерпно триваючої російської окупації Криму»: «Десятки викрадених і вбитих кримських татар, сотні незаконно позбавлених волі кримських татар і українців, цілеспрямоване нищення історичних пам’яток, витіснення корінного народу півострова – кримських татар та етнічних українців за межі Криму, мілітаризація півострова, що супроводжується руйнуванням унікальних природних об’єктів і екологічним забрудненням території Криму, – лише мала дещиця того, що, безумовно, призведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу».

Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов визнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим в свій склад. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це «голосування». 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Президент РФ Володимир Путін планує 18 березня відвідати окуповані Крим і Севастополь. Заплановано, що він проведе в Сімферополі кілька зустрічей і візьме участь у «урочистостях», присвячених п’ятій річниці окупації.