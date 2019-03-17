На Луганщині загинув боєць 54-ї омбр Руслан Слісаренко

У суботу, 16 березня, у зоні проведення ООС на Луганщині в місті Попасна загинув 38-річний Руслан Слісаренко.

Під час виконання бойового завдання чоловік отримав осколкове поранення в голову.

Як заявив військовий комісар Деражнянського військового комісаріату Хмельницької області Сергій Семенко в коментарі місцевому виданню vsim.ua, загиблий служив у 54-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України.

На службу за контрактом Слісаренко був покликань ще з 2016 року. Руслан Слісаренко народився у Деражні на Хмельниччині.

У чоловіка залишилася дружина Юлія і двоє синів: 13-річний Назар та 12-річний Владислав. За попередніми даними, за проханням батька, військовослужбовця поховають у селі Іванківці Барського району Вінницької області.