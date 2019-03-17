Аксьонов про анексію Криму: Операцією керував особисто Путін

Анексією Криму особисто керував президент Росії Володимир Путін. Про це виступаючи біля гори Гасфорта в Севастополі заявив підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов, передає «Крим.Реалії».

«Нічого цього б не вийшло, якби наш президент, Володимир Володимирович Путін, особисто, не керував цією операцією і не брав особисте рішення, від якого залежали б долі кримчан і севастопольців. Рішення президента врятували нам життя», – сказав Аксьонов.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Захід ввів ряд економічних санкцій. РФ заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».